Aeroporto Fellini Aeroclub chiede 1,6 milioni | ostacoli all’accesso e badge negati processo in arrivo a sentenza

L’Aeroclub dell’aeroporto Fellini prepara una causa da 1,6 milioni di euro. Secondo quanto riferiscono, ci sarebbero stati ostacoli all’accesso e il rifiuto di rilasciare i badge, tanto da spingere il club a portare la questione in tribunale. La sentenza è attesa a breve.

Aeroporto Fellini, contenzioso milionario: l’Aeroclub denuncia ostacoli e chiede 1,6 milioni di euro. Rimini è al centro di una disputa legale che coinvolge Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’aeroporto ‘Fellini’, e l’Aeroclub locale. Quest’ultimo ha quantificato in oltre 1,6 milioni di euro i danni subiti a causa di presunte restrizioni all’accesso all’area aeroportuale, culminate nell’installazione di una sbarra e difficoltà nell’ottenimento dei badge di accesso. Il processo, iniziato nel 2024, si trova in fase avanzata e la sentenza di primo grado è attesa per il 14 aprile. Le accuse: un accesso negato e un’attività ostacolata.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’amministratore delegato dell’aeroporto di Rimini, Leonardo Corbucci, si trova sotto processo per aver negato l’accesso all’aeroporto.

