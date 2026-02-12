Aeroporto Fellini Aeroclub chiede 1,6 milioni | ostacoli all’accesso e badge negati processo in arrivo a sentenza
L’Aeroclub dell’aeroporto Fellini prepara una causa da 1,6 milioni di euro. Secondo quanto riferiscono, ci sarebbero stati ostacoli all’accesso e il rifiuto di rilasciare i badge, tanto da spingere il club a portare la questione in tribunale. La sentenza è attesa a breve.
Aeroporto Fellini, contenzioso milionario: l’Aeroclub denuncia ostacoli e chiede 1,6 milioni di euro. Rimini è al centro di una disputa legale che coinvolge Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’aeroporto ‘Fellini’, e l’Aeroclub locale. Quest’ultimo ha quantificato in oltre 1,6 milioni di euro i danni subiti a causa di presunte restrizioni all’accesso all’area aeroportuale, culminate nell’installazione di una sbarra e difficoltà nell’ottenimento dei badge di accesso. Il processo, iniziato nel 2024, si trova in fase avanzata e la sentenza di primo grado è attesa per il 14 aprile. Le accuse: un accesso negato e un’attività ostacolata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Fellini Aeroporto
Amministratore del Fellini a giudizio: "Negò l’accesso all’aeroporto". Chiesto risarcimento milionario
L’amministratore delegato dell’aeroporto di Rimini, Leonardo Corbucci, si trova sotto processo per aver negato l’accesso all’aeroporto.
Processo d'appello omicidio Crox, il procuratore chiede la conferma della sentenza di primo grado
Ultime notizie su Fellini Aeroporto
Amministratore del Fellini a giudizio: Negò l’accesso all’aeroporto. Chiesto risarcimento milionarioL’ad Corbucci è accusato di violenza privata nei confronti dei soci dell’Aeroclub: avrebbe impedito loro di entrare nello scalo tramite l’installazione di una sbarra. Danni quantificati in oltre un mi ... msn.com
Aeroporto di Rimini: senza tasse nel 2026 il Fellini punta a 770mila passeggeriRimini, 21 dicembre 2025 – Via la tassa, si lavora già ai nuovi voli del 2026 dall’aeroporto Fellini. L’abolizione della council tax (l’addizionale comunale) per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma ... ilrestodelcarlino.it
Da Rimini si vola per Varsavia La compagnia Wizzair ha annunciato un nuovo collegamento dalla primavera tra l'aeroporto Fellini e la capitale polacca. Una bella notizia perché conferma i segnali di crescita del nostro scalo e perché rappresenta un'opportu - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.