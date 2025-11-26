Processo d' appello omicidio Crox il procuratore chiede la conferma della sentenza di primo grado
Il procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila, Alessandro Mancini, al termine della requisitoria durata circa 30 minuti, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ovvero la condanna a 19 anni e 4 mesi e 16 anni, nei riguardi dei due ragazzi in carcere per l'omicidio di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Seguirà il nuovo processo d’appello a piede libero. Accolte le prospettazioni del difensore. Il 21 novembre scorso il 42enne ha incassato l’assoluzione nell’operazione “Portosalvo” per l’omicidio Stanganello - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Alatri, inizia a Roma il processo d’Appello per i Toson. #lapresse #cronaca #alatri #toson Leggi qui la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Omicidio Willy, il pg della Cassazione chiede un nuovo appello per escludere le attenuanti a Gabriele Bianchi - Processo d'Appello bis sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020 ... Riporta roma.corriere.it
Omicidio Willy: Pg in Cassazione chiede un nuovo appello per il no alle attenuanti per Gabriele Bianchi - Omicidio Willy: Pg in Cassazione chiede un nuovo appello per il no alle attenuanti per Gabriele Bianchi Leggi tutte su Agenzia Nova ... Lo riporta agenzianova.com
Processo d'appello omicidio Crox, il procuratore chiede la conferma della sentenza di primo grado - La sentenza di secondo grado del processo in corso all'Aquila è attesa per la giornata di mercoledì 26 novembre ... Come scrive ilpescara.it