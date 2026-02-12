Aerei sindacati confermano scioperi | Proclamati da tempo Convocati domani al Mit

I sindacati confermano gli scioperi nel settore aereo, nonostante l’appello del Garante. Le proteste sono già state proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo e i sindacati insistono nel mantenere le date, anche se il governo aveva chiesto di spostarle per non creare sovrapposizioni con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Domani i rappresentanti dei lavoratori saranno convocati al Mit per discutere la situazione.

(Adnkronos) – Scioperi del trasporto aereo confermati, nonostante l'appello del Garante. I sindacati tirano dritto e mantengono le mobilitazioni già proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo, respingendo la richiesta di spostarle per evitare sovrapposizioni con il calendario dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac

