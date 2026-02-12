Aereisindacati confermano gli scioperi

I sindacati del settore aereo confermano le due giornate di sciopero previste per il 16 febbraio e il 7 marzo. Nonostante la richiesta del Garante di spostare le date, i rappresentanti dei lavoratori insistono e hanno deciso di andare avanti con le proteste. La situazione potrebbe portare disagi ai passeggeri, con voli potenzialmente cancellati o in ritardo. Le compagnie aeree sono in allerta e si preparano a gestire eventuali complicazioni.

15.05 I sindacati confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo,nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. "Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze", scrivono i sindacati di categoria in una lettera al Ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia."Impossibile" il differimento.

