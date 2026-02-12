Adriano Celentano torna sui social | Potrei anche peggiorare… Ma non ve lo garantisco

Adriano Celentano torna sui social e non le manda a dire. Con un messaggio diretto, avverte: “Potrei anche peggiorare… Ma non ve lo garantisco”. L’artista, noto per le sue frasi taglienti e ironiche, ha pubblicato un video in cui ripropone un medley di alcune sue canzoni, tra cui “Una carezza in un pugno” e “Soli”. Le sue parole attirano subito l’attenzione dei fan e dei follower, che lo seguono da anni e sono abituati ai suoi commenti senza filtri. Cel

Da Una carezza in un pugno, a Soli: un medley e una frase delle sue, di quelle secche, ironiche, che diventano subito citazioni. Adriano Celentano torna così sui social e scrive: "Potrei anche peggiorare. Ma non ve lo garantisco". E i commenti sotto al post, profilo Celentanoinesistente, sono tanti: "Il nostro Re da sempre e per sempre", "Ti aspettiamo e ti vogliamo bene" e così via, tanto affetto. Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Sabrina Impacciatore ha ballato sulle note di Prisencolinensinainciusol, brano sperimentale di Celentano uscito alla fine del 1973.

