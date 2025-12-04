Verso il nuovo Codice delle costruzioni | l’Italia riscrive le regole dell’edilizia

L'Italia prova a mettere ordine nel suo labirinto normativo più intricato: quello dell'edilizia. Un settore che vive da anni sospeso tra regole nazionali e discipline regionali, una sovrapposizione resa ancora più complessa dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni una competenza concorrente con lo Stato. Il risultato è stato un mosaico di normative spesso divergenti, interpretazioni discordanti, contenziosi infiniti e, soprattutto, rischi concreti per tecnici e proprietari. Ora, con il disegno di legge delega che il governo porta in Consiglio dei ministri, inizia la costruzione del nuovo Codice delle costruzioni: un tentativo di riportare omogeneità, semplificare procedure, chiarire le regole e ridurre drasticamente tempi e costi degli interventi edilizi.

