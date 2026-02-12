Addio all’imprenditrice Lorella Paolieri La scuola calcio intitolata al figlio che perse in un incidente

Calenzano piange Lorella Paolieri, morta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. L’imprenditrice e figura molto nota nel territorio si è spenta ieri, lasciando un vuoto tra amici e familiari. La scuola calcio che aveva dedicato al figlio, scomparso in un incidente, sarà intitolata a lei. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Calenzano (Firenze), 12 febbraio 2026 – Grave lutto a Calenzano per la scomparsa di Lorella Paolieri, imprenditrice e personaggio molto attivo nell'associazionismo e nella filantropia; da tempo lottava contro una malattia. Avrebbe compiuto 66 anni a marzo. Originaria di Prato, Paolieri era presidente onoraria del Calenzano che oggi la ricorda così: "Il Calenzano con immenso dolore comunica la scomparsa dell'amatissima presidente onoraria Lorella Paolieri. Il presidente, lo staff e la società tutta si uniscono in un immenso abbraccio a Graziano e alla famiglia Donati. Lorella ci lascia un fulgido esempio di nobiltà e altruismo che ci impegniamo a mantenere vivi nella Scuola Calcio Lorenzo Donati, intitolata al tuo indimenticato figlio.

