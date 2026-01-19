Sicurezza a scuola Don Patriciello appoggia la linea Valditara sui metal detector ma avverte gli adulti | Non basta che un papà che fuma dica al figlio che fumare fa male serve l’esempio

Don Patriciello sostiene l’installazione dei metal detector a scuola proposta da Valditara, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza. Tuttavia, avverte che la prevenzione richiede anche un impegno degli adulti, che devono essere esempi di coerenza e responsabilità. Solo attraverso un approccio integrato, combinando controlli e valori, si può contribuire a ripristinare un ambiente scolastico più sicuro e sereno.

Don Patriciello sostiene i metal detector a scuola proposti da Valditara: “Abbiamo perso la pace”. Tuttavia avverte che i controlli non bastano: per contrastare la violenza servono adulti coerenti e modelli positivi che accompagnino le misure di sicurezza. L’omicidio del diciottenne Youssef Abanoud a La Spezia ha riportato con urgenza il tema della violenza giovanile al centro del dibattito pubblico. Di fronte a episodi di tale gravità, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha avanzato l’ipotesi di introdurre controlli con metal detector all’ingresso degli istituti scolastici. Una proposta che incassa il sostegno di una voce autorevole e da sempre in prima linea contro la criminalità: quella di Don Maurizio Patriciello.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Don Patriciello: “Ok ai metal detector a scuola ma da soli non bastano”

