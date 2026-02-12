Addio al luogotenente Gino Delmiglio per anni alla guida dei Carabinieri sul Garda

Gino Delmiglio, il luogotenente che per anni ha guidato i Carabinieri sul Garda, si è spento. Per molti, era più di un ufficiale di polizia: era un volto familiare, un punto di riferimento per Salò e dintorni. La città piange un uomo che ha dedicato gran parte della vita alla sicurezza e alla comunità.

Si è spento a 81 anni dopo una vita nell'Arma. Venerdì l'ultimo saluto nella chiesa di San Bernardino Ci sono volti che, col tempo, diventano parte dell'identità di un luogo e quello di Gino Delmiglio era, per Salò e per tutto il Garda, un punto di riferimento familiare. Il Luogotenente in pensione si è spento mercoledì all'età di 81 anni, lasciando un vuoto profondo in quella comunità che per decenni ha protetto e servito con dedizione. Nato nel 1945 a Sant'Omobono Imagna, nel bergamasco, Delmiglio aveva scelto di legare indissolubilmente la propria vita e la propria carriera alla divisa e, successivamente, alla terra gardesana.

