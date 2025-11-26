Il Luogotenente Angelo Iacuzio è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Montoro
La Stazione Carabinieri di Montoro ha un nuovo Comandante: è il Luogotenente Angelo Iacuzio.56enne originario di Mercato San Severino, nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Francavilla Fontana, la Stazione Carabinieri di Polignano a Mare, il Nucleo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
