Addio a Sante Girotto il pioniere che cambiò l’agricoltura padovana
La comunità di Tribano si appresta a salutare Sante Girotto, 88 anni, figura di spicco nel settore agricolo padovano. Pioniere dell’innovazione e dirigente stimato, il suo contributo ha lasciato un'impronta significativa nel panorama agricolo locale, segnando un cambiamento duraturo e influenzando generazioni di agricoltori.
La comunità di Tribano perde una delle sue figure più conosciute: Sante Girotto, 88 anni, agricoltore innovatore e storico dirigente del mondo associativo padovano.Scomparso 7 dicembre 2025, la sua impronta ha attraversato decenni di trasformazioni nel settore primario, tra scelte pionieristiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Liscio, brillante, senza compromessi. Con la Nanoplastia dici addio all’effetto crespo e ottieni capelli lisci e setosi, rispettando la loro salute. Niente formaldeide Solo benessere e luminosità naturale Scrivici in direct per saperne di più, ti aspettiamo nei sal - facebook.com Vai su Facebook
Tania Bellinetti morta precipitando dal balcone, la mamma: «Mi chiamò: "Lui mi tormenta, posso venire da ...
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it