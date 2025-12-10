Addio a Sante Girotto il pioniere che cambiò l’agricoltura padovana

La comunità di Tribano si appresta a salutare Sante Girotto, 88 anni, figura di spicco nel settore agricolo padovano. Pioniere dell’innovazione e dirigente stimato, il suo contributo ha lasciato un'impronta significativa nel panorama agricolo locale, segnando un cambiamento duraturo e influenzando generazioni di agricoltori.

Scomparso 7 dicembre 2025

