Addio a don Sante Serani già parroco di Rustigazzo

Il 20 gennaio si è spento don Sante Serani, ex parroco di Rustigazzo (Lugagnano). Nato nel 1939 ad Albignasego (Padova) e ordinato nel 1971, ha dedicato la sua vita alla comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il territorio e per quanti lo hanno conosciuto e stimato nel corso degli anni.

Martedì 20 gennaio è deceduto don Sante Serani, già parroco di Rustigazzo (Lugagnano). Nato nel 1939 a Albignasego (Padova) è stato ordinato presbitero nel 1971. Dopo aver condiviso il cammino religioso all'interno dell'Ordine dei Servi di Maria, nel 1994 è stato nominato amministratore.

