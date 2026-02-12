Addio a Maria Franca Fissolo moglie di Ferrero e tra le donne più ricche al mondo

È morta a 87 anni Maria Franca Fissolo, moglie di Michele Ferrero e figura chiave nella storia della Ferrero. La donna, presidente onoraria della holding, è stata una delle donne più ricche al mondo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il colosso del cioccolato e delle dolci creazioni italiane.

È morta Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero. Aveva 87 anni. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo centrale della storia imprenditoriale italiana, legato a uno dei prodotti più conosciuti (e consumati) al mondo, la Nutella. Fissolo Ferrero, moglie di Ferrero e compagna di vita di Michele Ferrero, ha condiviso per decenni il percorso di crescita del gruppo dolciario fondato dalla famiglia ad Alba.

È morta Maria Franca Ferrero, tra le donne più ricche d'Italia.

