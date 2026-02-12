Morta Maria Franca Ferrero tra le donne più ricche d’Italia | il patrimonio

È morta Maria Franca Ferrero, tra le donne più ricche d’Italia. La donna, presidente onoraria della Ferrero International e a capo della Fondazione Ferrero, aveva 83 anni. La notizia ha colto di sorpresa amici e collaboratori, che la ricordano come una figura forte e discreta. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’imprenditoria e della beneficenza italiana.

È morta Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero. Aveva 87 anni. Ha legato la sua vita alla storia del gruppo dolciario fondato dalla famiglia Ferrero accanto al marito Michele Ferrero. Chi è Maria Franca Fissolo Ferrero. Dopo i primi studi, Maria Franca Fissolo aveva frequentato la Scuola per Interpreti a Milano. Nel 1961 fu assunta come traduttrice e interprete nella fabbrica del cioccolato di Alba, in una fase in cui l’azienda stava consolidando la propria dimensione internazionale. Nel 1962 sposò Michele Ferrero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Stamattina è morta Maria Franca Fissolo Ferrero, una delle figure più importanti dell’azienda di famiglia.

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella.

