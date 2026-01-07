La dea bendata fa tappa in Valdichiana | pioggia di quattrini tra Badia al Pino Pieve al Toppo e Lucignano

La dea bendata si presenta in Valdichiana, portando notizie di premi della Lotteria Italia distribuiti tra Badia al Pino, Pieve al Toppo e Lucignano. Quattro biglietti vincenti hanno portato fortuna ai cittadini della provincia di Arezzo, evidenziando come la sorte possa sorridere anche nelle zone più tranquille. Un evento che ha suscitato interesse e speranza tra la comunità locale senza eccessi di enfasi.

Mio, la fortuna c’ha preso gusto e s’è fermata dalle nostre parti. La Lotteria Italia ha fatto sorridere la provincia di Arezzo, con quattro biglietti vincenti che portano a casa un bel gruzzolo. Roba da far drizzare le orecchie anche ai più scettici del gratta-e-vinci. Come da tradizione, Badia al Pino si conferma terra promessa: ancora una volta l’area di servizio nel comune di Civitella in Valdichiana fa bingo. Qui è stato venduto il biglietto Q 224705, che vale la bellezza di 100 mila euro, uno dei trenta premi di seconda categoria. Mica noccioline, eh. Sempre da quelle parti è uscito anche il tagliando T 435587, che frutta 50 mila euro tondi tondi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La dea bendata fa tappa in Valdichiana: pioggia di quattrini tra Badia al Pino, Pieve al Toppo e Lucignano Leggi anche: La dea bendata fa tappa fra novarese e Vco: vinti 60mila euro Leggi anche: La 'Dea Bendata' fa tappa in città: centrato un colpo da 15mila euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La dea bendata fa tappa in Maremma: vinti oltre 15mila euro; Buttapietra baciata dalla fortuna: sfiorato il 6 al SuperEnalotto; Fortuna a Fara Novarese: centrata una vincita da oltre 8 mila euro; Lotteria Italia, oggi l’estrazione finale ma nell’Agrigentino già vinti due premi: ecco dove. Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, l’Emilia Romagna sogna il premio da 5 milioni: la diretta - La dea bendata fa tappa in casa degli italiani: durante la trasmissione di Rai Uno di Stefano De Martino verranno comunicati i tagliandi vincenti di prima seconda e terza categoria. msn.com

La dea bendata ha fatto tappa a Fossalto e Cerro al Volturno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.