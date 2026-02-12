Addio a James Van Der Beek il volto indimenticabile di Dawson’s Creek
È morto James Van Der Beek, il protagonista di “Dawson’s Creek”. Aveva 48 anni e combatteva contro il cancro da diverso tempo. La notizia ha scioccato i fan della serie, che ricorderanno l’attore per il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo.
Morto a 48 anni dopo la battaglia contro il cancro. È morto James Van Der Beek, protagonista della serie cult "Dawson's Creek", aveva 48 anni. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, è stata confermata dall'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. Alla fine del 2024 l'attore aveva reso pubblica la diagnosi di cancro al colon-retto, raccontando alla rivista People di voler affrontare la malattia con ottimismo nonostante la difficoltà del momento. A settembre avrebbe dovuto partecipare alla reunion del cast di "Dawson's Creek", ma le sue condizioni di salute lo avevano costretto a rinunciare.
"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com
