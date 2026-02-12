Ad Altavilla Irpina lo spettacolo Napoli canta e ride con il ' 900

Questa sera ad Altavilla Irpina va in scena lo spettacolo

Il Duo Gauthier, formato da Mario Ruocco e Francesca Gaudiero, insieme ai Posteggiatori Abusivi, presentano un imperdibile spettacolo: Napoli canta e ride con il '900. La regia è curata da Mario Ruocco, che guida l’ensemble dei Posteggiatori Abusivi composto da Antonio Esposito alla chitarra e voce, Ivano Grimaldi al mandolino e violino, e Agostino Izzo alle percussioni. Arricchiscono la serata la gentile partecipazione di Grazia Marenghi e Roberto Vaccaro, mentre i costumi sono affidati a Rosa Pezza. L’evento si terrà ad Altavilla Irpina, presso il Teatro comunale Alfredo Sardone, il 22 febbraio 2026 alle ore 19.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

