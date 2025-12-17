Giovani e territorio il messaggio di don Maurizio Patriciello ad Altavilla Irpina

I giovani sono il cuore pulsante del territorio, portatori di speranza e cambiamento. Don Maurizio Patriciello ha condiviso un messaggio di fiducia e impegno, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel cammino della comunità di Altavilla Irpina. Un momento di confronto che invita a riflettere sul ruolo dei giovani nel costruire un domani migliore.

© Avellinotoday.it - Giovani e territorio, il messaggio di don Maurizio Patriciello ad Altavilla Irpina Si è svolto ieri, nella chiesa di Altavilla Irpina, l’incontro con don Maurizio Patriciello dedicato ai giovani e al futuro della comunità. L’iniziativa, rivolta in particolare alle nuove generazioni, ha rappresentato un momento di dialogo e riflessione sui temi della responsabilità civile e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Altavilla Irpina, incontro pubblico sul ruolo sociale della comunità con Don Patriciello Leggi anche: Altavilla Irpina si prepara alle feste con "Natale in Corso" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Festa dei Diciottenni e Prima Borsa di Studio: l’AVIS di Scurcola investe sui giovani e sul futuro del territorio; L'albero di Falcone mette radici a Napoli: un seme di legalità contro la Camorra piantato nel cuore della 'Terra dei Fuochi'. In ginocchio davanti ai più giovani. Il messaggio pasquale di Don Paolo - Lavanda dei piedi a dodici ragazzi nel ruolo degli apostoli: un segno di attenzione a un mondo poco ascoltato. lanazione.it «I giovani sono il presente»: ad Azzate le borse di studio in memoria di don Colombo - Una serata per celebrare i giovani talenti del territorio e ricordare il sacerdote che ha segnato la storia culturale della comunità ... varesenews.it Don Diana: don Ciotti ai giovani, "seguite il suo esempio" - Nel giorno del 31esimo anniversario dell'uccisione per mano della camorra del sacerdote anticlan, don Peppe Diana, a Casal di Principe (Caserta) ad essere protagoniste sono le scolaresche e gli scout, ... ansa.it OSPEDALE DA CAMPO PER I GIOVANI - Messaggio di Don Giovanni Carpentieri È nata la Consulta dei Giovani! Un nuovo spazio di partecipazione, idee e confronto per le ragazze e i ragazzi del nostro territorio. Il Presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli, con delega alla Partecipazione, ha un messaggio importante da con - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.