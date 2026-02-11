Domenica 15 febbraio 2026, il Teatro Stabile di Potenza ospita lo spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli” con Vincenzo De Michele. L’attore e comico napoletano si esibirà insieme all’Ensemble Suoni del Sud, portando in scena un mix di comicità e musica tipica di Napoli. L’evento fa parte della 39ª stagione concertistica di Ateneo Musica Basilicata ed è un’occasione per rivivere le tradizioni partenopee in un teatro lucano.

Domenica 15 febbraio 2026, il Teatro Stabile di Potenza ospiterà lo spettacolo "Ride bene chi ride a Napoli", con Vincenzo De Michele e l'Ensemble Suoni del Sud, un evento che celebra la comicità e la tradizione musicale napoletana all'interno della 39ª stagione concertistica di Ateneo Musica Basilicata. Lo spettacolo promette di rievocare l'ironia e l'umorismo della città partenopea attraverso le sue canzoni e i suoi personaggi più iconici. La scena culturale lucana si prepara ad accogliere un omaggio alla tradizione napoletana. L'appuntamento è fissato per domenica prossima, alle ore 19, presso il Teatro Stabile di Potenza.

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza con uno spettacolo che unisce musica e umorismo.

