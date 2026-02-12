Accordo Comune-Acer stop alla battaglia legale | rientrano oltre 374 mila euro nelle casse comunali

L’amministrazione di Riccione ha trovato un accordo con Acer e ha chiuso una lunga battaglia legale. Sono stati recuperati oltre 374 mila euro, che ora finiranno nelle casse comunali. La decisione permette di sistemare i conti e di evitare ulteriori spese legali. La città si prepara a usare quei soldi per progetti e servizi per i cittadini.

Via libera della giunta alla transazione che mette fine al contenzioso sugli alloggi popolari. L'accordo evita il rischio di soccombenza, ridefinisce la gestione delle morosità e rafforza il bilancio 2026 L'amministrazione comunale di Riccione segna un punto decisivo nella gestione del proprio patrimonio e degli equilibri di bilancio. La giunta ha infatti dato il via libera definitivo alla transazione che risolve la complessa controversia civile pendente davanti al tribunale di Rimini contro Acer Rimini. L'accordo mette la parola fine a una battaglia legale iniziata nel 2021 che vedeva contrapposti il Comune e Geat all'Azienda Casa per l'Emilia-Romagna su una serie di partite contabili legate alla gestione degli alloggi popolari.

