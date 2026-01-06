Le regalano un quadro e all' interno trova Bot da 180 mila euro | agrigentina avvia battaglia legale per ottenere i soldi

Un’agrigentina ha ricevuto in regalo un quadro durante le festività, all’interno del quale è stato scoperto un bot dal valore di 180 mila euro. La scoperta ha portato la donna a intraprendere una battaglia legale per ottenere quanto le spetta. La vicenda mette in evidenza le complessità legate a donazioni e beni nascosti, aprendo un dibattito sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti patrimoniali.

