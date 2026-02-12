Acconciatori estetisti e tatuatori esclusi dal Rentri

Le imprese di acconciatori, estetisti e tatuatori di Lecce sono più tranquille. La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato l’obbligo di iscrizione al Rentri per queste attività. La novità piace perché semplifica il lavoro di molti professionisti del settore benessere. Ora, si concentrano meglio sui loro servizi senza dover gestire complicate pratiche burocratiche.

Interessate anche numerose piccole imprese della provincia di Lecco. "Una semplificazione concreta conquistata da Confartigianato" Il Rentri è il sistema informatico nazionale introdotto per garantire la tracciabilità dei rifiuti, migliorando il monitoraggio e i controlli lungo tutta la filiera. Uno strumento pensato in particolare per settori con produzioni di rifiuti rilevanti o complesse. Per il comparto benessere avrebbe comportato nuovi oneri amministrativi, investimenti in formazione e una gestione informatica difficilmente compatibile con la struttura delle micro imprese. “È un risultato importante, frutto di un lavoro di rappresentanza serio e continuo ai massimi livelli istituzionali - commenta Dante Proserpio, presidente della categoria Benessere di Confartigianato imprese Lecco, vicepresidente vicario dell’associazione - Abbiamo portato con determinazione la voce delle imprese a Palazzo, dimostrando che semplificare non significa abbassare l’attenzione sull’ambiente, ma costruire regole proporzionate e realmente applicabili.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una riunione della Commissione Attività Produttive del Comune, presieduta da Mario Borromeo.

Gli acconciatori e estetisti iscritti a Confartigianato Palermo commentano positivamente l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al Rentri, il registro elettronico dei rifiuti.

Musica in salone Attenzione alle scadenze SIAE e SCF Per acconciatori ed estetisti associati Confartigianato sono previste tariffe scontate: –27% su SIAE (da versare entro il 28 febbraio) –15% su SCF (da versare entro il 31 maggio) Per informazioni - facebook.com facebook