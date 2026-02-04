Acconciatori estetisti tatuatori e piercer | Misure stringenti contro gli abusivi

Da brindisireport.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una riunione della Commissione Attività Produttive del Comune, presieduta da Mario Borromeo. Al centro del dibattito, le misure contro i professionisti abusivi di acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer. La Confcommercio locale ha preso parte ai lavori, chiedendo azioni più stringenti per contrastare il fenomeno.

BRINDISI - Confcommercio Brindisi ha partecipato ai lavori della Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi, presieduta da Mario Borromeo. All'ordine del giorno l'esame della bozza del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Brindisi Commissione

Tajani a Reggio Calabria: misure stringenti per ordine pubblico, con espulsione per chi ha precedenti penali

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato questa mattina a Reggio Calabria.

Contro la violenza, in campo anche estetiste e acconciatori

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brindisi Commissione

Argomenti discussi: Rifiuti: escluse dal Rentri le attività del settore benessere; Borromeo: via al nuovo regolamento per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer.

ConfCommercio Brindisi in prima linea nella lotta all’abusivismo per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercerConfcommercio Brindisi ha partecipato, in data odierna, ai lavori della Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi. All'ordine del giorno l'esame d ... brundisium.net

Rentri: esclusi dall’iscrizione parrucchieri, centri estetici e tatuatoriStefania Baiolini (Confartigianato Imprese Piemonte): Importante risultato per migliaia di imprese piemontesi, ottenuto grazie al pressing che ha portato al riconoscimento delle specificità del nostr ... torinoggi.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.