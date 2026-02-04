Acconciatori estetisti tatuatori e piercer | Misure stringenti contro gli abusivi

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una riunione della Commissione Attività Produttive del Comune, presieduta da Mario Borromeo. Al centro del dibattito, le misure contro i professionisti abusivi di acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer. La Confcommercio locale ha preso parte ai lavori, chiedendo azioni più stringenti per contrastare il fenomeno.

BRINDISI - Confcommercio Brindisi ha partecipato ai lavori della Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi, presieduta da Mario Borromeo. All'ordine del giorno l'esame della bozza del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer".

