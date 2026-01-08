Acconciatori Confartigianato Palermo plaudono a esclusione categoria dal Rentri
Gli acconciatori e estetisti iscritti a Confartigianato Palermo commentano positivamente l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al Rentri, il registro elettronico dei rifiuti. Questa decisione, inserita nella Legge di Bilancio, è considerata un risultato importante che semplifica la gestione dei rifiuti per le categorie interessate. Confartigianato si rammarica di aver contribuito a questa soluzione, che rappresenta un passo avanti per la tutela delle piccole imprese del settore.
“L’esclusione di acconciatori ed estetisti dall’obbligo di iscrizione al Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, inserita nella Legge di Bilancio, rappresenta una decisione di buonsenso e un risultato concreto dell’azione di Confartigianato ai tavoli nazionali”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Estetisti e acconciatori, Confartigianato in Senato alla presentazione del disegno di legge
Leggi anche: Confartigianato Palermo aderisce all'International street food di Palermo
Confartigianato Palermo, occupazione in crescita, ma mancano lavoratori specializzati - A Palermo e in provincia cresce il numero degli occupati, ma il mercato del lavoro continua a mostrare forti criticità, soprattutto nella ricerca di profili specializzati nel digitale e nelle ... ansa.it
Confartigianato supporta le imprese del settore benessere al Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 (26-29 marzo). Biglietti fiera scontati Pullman dedicati per acconciatori ed estetisti Eventi esclusivi: B - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.