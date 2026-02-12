Accoltella l’ex moglie mentre porta i figli a scuola | arrestato

Questa mattina, un uomo ha aggredito con un coltello l’ex moglie nel parcheggio sotto casa. La donna stava per accompagnare i figli a scuola, quando lui l’ha aspettata e poi le ha sferrato un colpo. La donna è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore, che è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine. Ora si indaga sulle motivazioni dell’attacco.

Avrebbe aspettato l’ex compagna nel parcheggio sotto casa e quando lei è uscita per accompagnare i figli a scuola l’avrebbe aggredita con un coltello. Questa la prima ricostruzione di quanto successo nella prima mattinata di ieri, mercoledì 11 febbraio, in via Lamarmora a Brescia. La 35enne stava per iniziare la giornata insieme ai bambini quando si è trovata davanti l’ex, un 41enne di origine straniera. L’uomo l’avrebbe attesa e poi colpita con la lama, per fortuna di pochi centimetri, all’improvviso. Le urla hanno squarciato la routine del quartiere e attirato l’attenzione di alcuni clienti di un bar che si trova a pochi metri dal parcheggio su cui si affacciano diversi condomini.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un episodio di violenza domestica si è verificato a Capriolo, nel Torinese, dove una donna di 44 anni è stata ferita con un coltello dal marito durante un litigio.

Un episodio di violenza domestica si è verificato a Carmignano, nel Pratese, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato la moglie alla schiena.

