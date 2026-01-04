Torino accoltella la moglie | arrestato

Un episodio di violenza domestica si è verificato a Capriolo, nel Torinese, dove una donna di 44 anni è stata ferita con un coltello dal marito durante un litigio. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118. L’uomo è stato successivamente arrestato. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di affrontare e prevenire la violenza di genere.

11.20 Una donna di 44 anni è stata pugnalata alla gola dal marito al culmine di un litigio. La vittima è stata soccorsa dal 118 a Capriolo, nel Torinese. La lite era scoppiata all'interno dell'abitazione della coppia ed è poi proseguita fuori, in strada, dove l'uomo ha colpito la donna con un coltello. La donna è in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Torino, accoltella padre e figlio al ristorante al pranzo di Natale: arrestato

Leggi anche: Novara, accoltella e picchia violentemente la moglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Accoltella la moglie e la schiaccia contro un termosifone acceso: arrestato a Novara; Accoltella padre e figlio al pranzo di Natale in una rissa tra tavoli, vicino Torino: arrestato; Picchia e accoltella la moglie a Novara, arrestato l'uomo. «Mi accusava di atteggiamenti provocatori»; Dopo una discussione, accoltella i suoi vicini di tavolo in un ristorante per famiglie a Pino Torinese.

Picchia e accoltella la moglie a Novara, arrestato l'uomo. «Mi accusava di atteggiamenti provocatori» - L'uomo l’avrebbe violentemente percossa, ferita all’addome con un coltello da cucina e poi immobilizzata e schiacciata contro un calorifero acceso ... torino.corriere.it