Accoltella la moglie alla schiena | 47enne arrestato nel Pratese

Un episodio di violenza domestica si è verificato a Carmignano, nel Pratese, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato la moglie alla schiena. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla presa in custodia dell’aggressore. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi contro la violenza di genere e il sostegno alle vittime.

Orrore in Italia: un nuovo episodio di violenza domestica è avvenuto in queste ore a Carmignano, nel Pratese. Un uomo di 47 anni, italiano, è stato infatti arrestato con l’accusa di aver accoltellato la moglie al termine di una lite scoppiata tra le mura di casa. La vittima, 42 anni, già seguita per una grave forma di depressione, è stata colpita alla schiena con un’arma da taglio. Il fendente ha raggiunto la base toracica sinistra, provocando una ferita lacero-contusa fortunatamente nn letale. Secondo i primi accertamenti, le lesioni sono giudicate guaribili in una ventina di giorni, salvo complicazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Muggiò, accoltella la moglie davanti al figlio di 2 anni: 31enne operata d’urgenza Muggiò, donna di 31 anni accoltellata dal marito davanti al figlio di 2 anni: operata d’urgenza al San Gerardo di Monza, è sveglia. Arrestato il 43enne. #notizie #news #cronaca facebook