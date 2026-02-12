Accadde oggi | 12 febbraio il furto de ‘L’Urlo’ di Munch

Quattro uomini sono entrati di notte dalla finestra della National Gallery Norway a Oslo e hanno portato via ‘L’Urlo’ di Edvard Munch. Il dipinto, il più famoso e prezioso della collezione, è ora nelle mani di chi lo ha trafugato. La polizia sta cercando di capire come sia stato possibile il colpo e se ci siano testimoni o telecamere che possano aiutare nelle indagini.

Quattro uomini entrarono da una finestra nella National Gallery Norway, a Oslo, e rubarono il dipinto simbolo di Edvard Munch, L'urlo, che nella Galleria era anche il più famoso e maggiormente prezioso. Era il 12 febbraio 1994.Era la versione a pastello del 1893, una delle varie in circolazione. I ladri fecero irruzione nel museo attraverso una finestra del secondo piano e l'intera sequenza della rapina fu ripresa da una telecamera e trasmessa su un monitor alla sorveglianza, anche se la guardia di turno non notò nulla. I malviventi impiegarono circa 50 secondi per portare a termine il furto e, allontanandosi, lasciarono una cartolina sul pavimento della galleria con la scritta "Grazie per la scarsa sicurezza".

