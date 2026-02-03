Accadde oggi | 3 febbraio il debutto in TV di Carosello

Il 3 febbraio 1957, alle 20:50, andò in onda il primo episodio di Carosello sulla Rai. Era una domenica sera, e lo spettacolo segnò il debutto di un nuovo modo di fare pubblicità, con scenette interpretate da attori famosi e personaggi dello spettacolo. Da allora, quel programma è diventato un simbolo della tv italiana.

Il 3 febbraio 1957 ci fu l'esordio di Carosello, sul primo canale della Rai: erano le 20:50 di una domenica.Shell, l'Oreal, Singer e Cynar furono i primi marchi pubblicizzati, ognuno dei quali era preceduto da una piccola scenetta recitata da noti attori e personaggi dello spettacolo. Ecco che lo spot, in maniera tutt'altro che aggressiva e noiosa, entrava nelle case di migliaia di italiani che col passare del tempo si affezionarono ai vari personaggi che sfilavano sullo schermo. Del resto, non erano concessi altri spazi pubblicitari durante le varie trasmissioni e Carosello era il contenitore dedicato proprio alla propaganda.

