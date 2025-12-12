Accadde oggi | 12 dicembre si risolve il caso de ‘La Gioconda’

Fremondoweb.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre rimane una data storica per l'arte, quando si risolse il mistero del furto de ‘La Gioconda’. Dopo due anni di clandestinità, il celebre capolavoro di Leonardo da Vinci fu recuperato, svelando un coinvolgimento italiano. Questo episodio segnò un importante punto di svolta nella tutela dei beni culturali.

Il furto avvenne per mano di un italiano che lo tenne con sé, appeso al tavolo della cucina, per ben due anni La Monna Lisa di Leonardo da Vinci, meglio conosciuta come La Gioconda, fu trafugata dal Museo del Louvre . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 12 dicembre si risolve il caso de 8216la gioconda8217

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 12 dicembre, si risolve il caso de ‘La Gioconda’

ACCADDE OGGI 12 DICEMBRE

Video ACCADDE OGGI 12 DICEMBRE

accadde oggi 12 dicembreAlmanacco | Venerdì 12 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - I morti sono 17, 88 i feriti: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Da modenatoday.it

accadde oggi 12 dicembreVenerdì 12 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - 1915 – Frank Sinatra: la voce più celebre del Novecento, icona ... Si legge su trevisotoday.it