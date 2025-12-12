Accadde oggi | 12 dicembre si risolve il caso de ‘La Gioconda’

Il 12 dicembre rimane una data storica per l'arte, quando si risolse il mistero del furto de ‘La Gioconda’. Dopo due anni di clandestinità, il celebre capolavoro di Leonardo da Vinci fu recuperato, svelando un coinvolgimento italiano. Questo episodio segnò un importante punto di svolta nella tutela dei beni culturali.

Il furto avvenne per mano di un italiano che lo tenne con sé, appeso al tavolo della cucina, per ben due anni La Monna Lisa di Leonardo da Vinci, meglio conosciuta come La Gioconda, fu trafugata dal Museo del Louvre.

