Abbiamo scelto voi Amici 25 notizia bomba per 3 allievi | è solo l’inizio

Questa mattina si sono registrate le nuove puntate di Amici 25. Tre allievi hanno ricevuto una notizia che potrebbe cambiare le loro vite: “Abbiamo scelto voi”. L’atmosfera nello studio è molto tesa, e i fan aspettano con ansia di scoprire cosa accadrà domenica 15 febbraio su Canale 5.

L’atmosfera nello studio di Amici di Maria De Filippi si fa sempre più elettrica. Nel pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 14 su Canale 5. La corsa verso il Serale entra nel vivo e, secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, tre allievi hanno conquistato l’ambitissima maglia d’oro per la prima serata. Ma in studio nulla è stato semplice: tra classifiche, ultime posizioni e tensioni crescenti, la selezione si è rivelata più serrata che mai. >> ”Annientata dal dolore’. Il dramma del volto della tv italiana, lo straziante racconto La gara di canto ha visto sfidarsi Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Amici 25 “Abbiamo scelto voi”. The Voice Senior, momento decisivo: l’annuncio Amici 25: due allievi nella bufera per frasi gravissime Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Amici 25 Argomenti discussi: Patrizia De Blanck, il funerale e le ultime volontà. La figlia Giada: Donazioni per la cura del tumore alle ossa; Amici 25, ecco chi è l’allievo scelto dai compagni per provare ad accedere al serale. Scuola Primaria Trestina Ne abbiamo scelto di fermarci, ascoltare e riflettere. I bambini sono partiti dalla visione di e da dedicate al tema della Shoah. Ogni classe, secondo il proprio livel - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.