Abbiamo scelto voi Amici 25 notizia bomba per 3 allievi | è solo l’inizio

Questa mattina si sono registrate le nuove puntate di Amici 25. Tre allievi hanno ricevuto una notizia che potrebbe cambiare le loro vite: “Abbiamo scelto voi”. L’atmosfera nello studio è molto tesa, e i fan aspettano con ansia di scoprire cosa accadrà domenica 15 febbraio su Canale 5.

L’atmosfera nello studio di Amici di Maria De Filippi si fa sempre più elettrica. Nel pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 14 su Canale 5. La corsa verso il Serale entra nel vivo e, secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, tre allievi hanno conquistato l’ambitissima maglia d’oro per la prima serata. Ma in studio nulla è stato semplice: tra classifiche, ultime posizioni e tensioni crescenti, la selezione si è rivelata più serrata che mai. >> ”Annientata dal dolore’. Il dramma del volto della tv italiana, lo straziante racconto La gara di canto ha visto sfidarsi Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

