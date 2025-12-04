Amici 25 | due allievi nella bufera per frasi gravissime

Nelle ultime ore la Casetta di Amici 25 vive un clima teso. Due giovani cantanti sono stati travolti da accuse pesanti legate a contenuti pubblicati sui social prima dell’ingresso nel programma. Il caso rimbalza da un profilo all’altro, si ingrossa tra commenti e screen, e chiama in causa la responsabilità pubblica di chi entra in un talent. Stavolta, però, la richiesta del pubblico è capire cosa sia successo e come la scuola intenda muoversi. Senza Cri svela la grande bugia detta da suo padre Amici 25: chi sono gli allievi finiti nella tempesta. Al centro del caso ci sono Riccardo Stimolo, cantante della squadra di Rudy Zerbi, e Opi, seguito da Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25: due allievi nella bufera per frasi gravissime

