Abbiamo scelto voi The Voice Senior momento decisivo | l’annuncio

Si avvicina il momento decisivo. A The Voice Senior, il talent del venerdì sera condotto da Antonella Clerici e in onda su Raiuno dalle 21.30 fino a mezzanotte, la puntata del 12 dicembre rappresenterà il primo vero banco di prova per i concorrenti che sognano la finalissima del 19 dicembre. Dopo settimane in cui il racconto è stato dominato dalle Blind Auditions, quella del 5 dicembre è stata l'ultima occasione per i quattro coach di completare le proprie squadre. E, come spesso accade nel programma, il pubblico si è diviso immediatamente: da un lato gli spettatori entusiasti per alcune scelte considerate coraggiose, dall'altro chi avrebbe puntato su voci rimaste fuori per un soffio.

