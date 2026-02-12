Abbandono illecito di rifiuti quattro denunciati

La Polizia di Stato ha denunciato quattro persone per aver abbandonato rifiuti in modo illecito. Una delle denunce riguarda un residente di un Comune nel Vallo di Lauro, le altre tre persone sono residenti in due diversi Comuni della provincia di Napoli. Gli agenti hanno scoperto i rifiuti abbandonati e hanno portato avanti le denunce, mettendo fine a comportamenti che danneggiano l’ambiente.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato in stato di libertà quattro persone di cui una resident e in un Comune del Vallo di Lauro e le altre tre in due diversi Comuni dell a provinc ia di Napoli, per abbandono illecito di rifiuti. In particolare, n ell'ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno accertato che, in una zona rurale di verde attrezzato ubicata nel territorio al confine tra i Comuni di Pago del Vallo di Lauro e Liveri, alcuni automobilisti, dopo aver arrestato la marcia dei veicoli, deposita vano sul posto rifiuti solidi urbani per poi allontana rsi repentinamente.

