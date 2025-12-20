Cinque imprese e dodici privati denunciati per abbandono di rifiuti a Borgo San Sergio

20 dic 2025

Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale, nel corso del 2025, ha monitorato costantemente la zona adiacente a via di Peco, area verde in Borgo San Sergio, spesso oggetto di abbandoni di rifiuti. Sono state quindi denunciate penalmente alla procura della Repubblica numerose persone. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

