Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, A2A ha lanciato diverse iniziative per coinvolgere il pubblico. Dal progetto divulgativo a un festival culturale, il Gruppo ha portato avanti diverse attività durante tutta la manifestazione. L’obiettivo è far conoscere meglio il proprio ruolo e sostenere l’evento che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo.

Da una serie divulgativa a un festival culturale a tema, sono diverse le iniziative che A2A, partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ha previsto durante l’intera durata della manifestazione che sta tenendo gli occhi del mondo concentrati sull’Italia. Progetti nati per promuovere il valore dello sport come strumento di crescita, integrazione e benessere collettivo – principi alla base dell’agire del Gruppo – e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Una serie per spiegare la fisica dietro ai gesti sportivi. Il primo è un vodcast realizzato con il professor Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore scientifico, che spiega i principi della fisica che si celano dietro ogni performance e ogni gesto sportivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A2A per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: tutte le iniziative promosse dal Gruppo

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || Organizzare le Olimpiadi porta soldi nelle tasche del Paese.

Malpensa ha completato i lavori di restyling del Terminal 1 in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: A2A celebra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Partnership A2A-Olimpiadi: proiezioni sulle sedi di Milano e Brescia; A2A celebra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; La fisica delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: il vodcast di A2A e Schettini arriva su Raiplay.

A2A celebra l’avvio di Olimpiadi e Paralimpiadi invernaliSulle sedi di Milano e Brescia una proiezione dedicata ai Giochi. quibrescia.it

A2A celebra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026(Teleborsa) - Con l'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, A2A, partner domestico dell'iniziativa, accompagna l'inizio della manifestazione con una proiezione specia ... teleborsa.it

La pattinatrice di velocità olandese Jutta Leerdam a Milano Cortina 2026 ha stabilito un record olimpico con un tempo di 1:12.31 per il suo primo oro nel pattinaggio di velocità, ma sui social si parla soprattutto del suo make-up - cat eye aerodinamico, labbra d - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Brignone: 'Ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene. 'Oggi ero tranquilla e ho cercato di fare le curve più veloce possibile'. #ANSA x.com