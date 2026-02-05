Quanto si guadagna a organizzare le Olimpiadi? L’indotto economico per l’Italia | tutte le cifre di Milano Cortina 2026

Organizzare le Olimpiadi porta soldi nelle tasche del Paese. Per l’Italia, l’indotto economico di Milano Cortina 2026 potrebbe essere rilevante, portando benefici alle imprese e al turismo. Molti si chiedono quanto si può guadagnare realmente da un evento così grande, e le cifre iniziano a farsi vedere. Finora, si sa che l’organizzazione richiede investimenti importanti, ma anche che le ricadute economiche potrebbero portare vantaggi concreti nel lungo periodo.

L’organizzazione di un grande evento sportivo offre la possibilità di generare un interessante indotto per il Paese che ospita una manifestazione di primaria importanza internazionale e può rappresentare un vero e proprio volano per le imprese locali e per il turismo. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 genereranno un impatto economico complessivo stimato in 6,1 miliardi di euro per l’Italia e l’effetto sarà distribuito nel corso del tempo, oltre la durata della rassegna a cinque cerchi che ci terrà compagnia fino al 22 febbraio. Questa stima, presentata dal Centro Studi di Unimpresa alla vigilia della Cerimonia d’Apertura dei Giochi, considera la spesa diretta legata ai Giochi, il turismo indotto, la valorizzazione delle infrastrutture permanenti e gli effetti moltiplicativi sull’economia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte.

La settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata.

Quanto valgono le Olimpiadi di Milano Cortina

