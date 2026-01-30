Malpensa pronta per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 restyling del Terminal 1 | tutte le novità

Malpensa ha completato i lavori di restyling del Terminal 1 in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Le novità puntano a rendere lo scalo più efficiente e pronto ad accogliere un numero maggiore di passeggeri durante l’evento. I lavori sono stati conclusi, e ora il terminal si presenta rinnovato, con strutture migliorate e servizi aggiornati per gestire l’afflusso di visitatori e atleti.

Malpensa (Varese), 30 gennaio 2026 – In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, a Malpensa sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del Terminal 1 destinati a migliorare l'efficienza dello scalo. Un investimento di 30 milioni di euro, che costituisce il primo step di un piano più ampio che coinvolgerà alcune aree operative e strategiche di Milano Malpensa. Gli interventi hanno l'obiettivo di rendere il terminal più moderno, funzionale e pronto a gestire l'elevato traffico previsto nei due mesi dell'evento, tra il 23 gennaio e il 20 marzo 2026, quando sono attesi circa 340.

