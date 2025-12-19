Il Natale è tutto sul Lario Villa Erba si accende

Il Natale si avvicina e il Lario si prepara a vivere un’atmosfera magica a Villa Erba. Domani, sabato 20 dicembre, l’evento

© Ilgiorno.it - Il Natale è tutto sul Lario. Villa Erba si accende Un’intera giornata di festa in attesa delle festività natalizie: l’evento "Natale a Villa Erba" in programma domani, sabato 20 dicembre, vuole essere un’occasione imperdibile di aggregazione e svago, con un calendario di eventi pensato per tutti, famiglie, bambini, adulti e anche ragazzi. Tutti a ingresso gratuito con prenotazione tramite eventbrite www.comune.como.it, organizzata dai soci pubblici di Villa Erba, Provincia e Comune di Como, Camera di commercio Como-Lecco e Comune di Cernobbio uniti per la prima volta. La giornata inizierà nel padiglione centrale di Villa Erba alle 10 con l’esibizione musicale delle scuole del territorio, con un repertorio natalizio che spazierà da brani strumentali e vocali a coreografie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Natale a Villa Erba, una festa pop sul Lago di Como Leggi anche: Guardia, il quartiere Fontanella in un presepe: da Villa Lina si accende il Natale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Natale è tutto sul Lario. Villa Erba si accende - Un’intera giornata di festa in attesa delle festività natalizie: l’evento "Natale a Villa Erba" in programma domani, sabato ... ilgiorno.it

Festa sul Lario. Torna il battello di Babbo Natale - "Siamo molto orgogliosi di presentare le crociere de “Il Battello di Babbo Natale” – ha commentato Pietro ... ilgiorno.it

Navigazione Laghi, il «Battello di Babbo Natale» per destagionalizzare e sostenere l’economia di Lario, Garda e Maggiore - Non solo un’occasione per regalare ai bambini e alle famiglie ricordi speciali e vivere la magia del Natale ma anche un’iniziativa che produce importanti risvolti sociali ed economici per l’indotto ... corriere.it

STRUFFOLI Meno di una settimana a Natale, e tutto deve essere pronto! Ma tra regali e ultime cose da prendere… non puoi dimenticarti della Tradizione! Il dolce di Natale che più ci invidia il mondo.. #struffoli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.