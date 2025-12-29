Non accadeva dalla stagione 2021 22 | il Milan rimane imbattuto in Serie A per la 15esima gara consecutiva

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una vittoria contro il Verona di Paolo Zanetti, mantenendo la serie di partite senza sconfitte in Serie A a 15, un record che non si verificava dalla stagione 2021/22. Questa serie testimonia la continuità e la solidità della squadra nei risultati recenti.

Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova il successo contro il Verona di Paolo Zanetti, allungando la striscia di partite senza sconfitta a 15: non accadeva dalla stagione 2122. Ecco il dato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

non accadeva dalla stagione 2021 22 il milan rimane imbattuto in serie a per la 15esima gara consecutiva

© Pianetamilan.it - Non accadeva dalla stagione 2021/22: il Milan rimane imbattuto in Serie A per la 15esima gara consecutiva

