A Valdottavo arriva la musica di Tony Esposito. Il concerto si svolge al teatro Colombo, organizzato dal Canto della Balena, un’associazione che promuove spettacoli diversi dai soliti grandi eventi. La serata promette di portare un’energia speciale, con il pubblico pronto ad ascoltare e vivere un momento musicale autentico.

VALDOTTAVO A Valdottavo arriva la musica con Tony Esposito! Continuano, infatti, gli appuntamenti al teatro Colombo di Valdottavo proposti dal Canto della Balena, associazione culturale e gruppo informale di artisti, operatori dello spettacolo e appassionati che portano nei piccoli teatri spettacoli unici e lontani dai grandi circuiti. L’appuntamento è domani sera, alle 21.30, con Tony Esposito, eclettico musicista, cantautore e percussionista che firmò la celebre Kalimba de Luna. Un stand up musicale in cui Esposito, che negli anni ha collaborato i con Pino Daniele, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Gino Paoli e tanti altri, si racconta attraverso la sua musica, tra racconti e immagini di repertorio: con lui sul palco saranno presenti anche Meme Lucarelli, Luca Forni, Aldo Viti e Amedeo Ronga si ripercorre un viaggio lungo 50 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tutta musica con Tony Esposito

Approfondimenti su Tony Esposito

Giulia De Lellis ha recentemente rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale, parlando di un momento di serenità e felicità.

Se ne va Tony Dallara, figura fondamentale della musica leggera italiana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

KALIMBA DE LUNA (Tony Esposito) - cover karaoke di Claudio.

Ultime notizie su Tony Esposito

Argomenti discussi: A tutta musica con Tony Esposito; Stefano Bollani torna dopo cinque anni al Festival Tener-a-mente con l'imperdibile concerto-evento TUTTA VITA LIVE Lunedì 6 luglio, all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera; ‘Straforo’ accende il Foro annonario; Monopoli tutto l’anno: la presentazione alla Bit 2026.

Un weekend a tutta musica per festeggiare la bandiera bluIl weekend di Porto Sant’Elpidio inizia domani sera con la musica degli 883 della tribute band Jolly Blu e a seguire il dj Molella, prosegue domenica con la sempre acclamatissima Cristina D’Avena e, ... ilrestodelcarlino.it

Ascolta tutta la musica che vuoi GRATIS per 30 giorni con Amazon Music UnlimitedAccedi a tutta la musica che vuoi gratis per 30 giorni di contenuti illimitati con Amazon Music Unlimited grazie alla promozione in corso. Accedi a tutta la musica che vuoi gratis, senza pagare niente ... punto-informatico.it

Da Napoli a… Valdottavo: al teatro Colombo lo spettacolo di Tony Esposito A teatro con le Balene è il titolo di una rassegna musicale in svolgimento presso il Teatro Colombo di Valdottavo a cura dell’associazione “il canto della balena” in collaborazione con l - facebook.com facebook