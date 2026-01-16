Musica | addio a Tony Dallara con Romantica cambiò la canzone italiana

Se ne va Tony Dallara, figura fondamentale della musica leggera italiana. Con il brano

E' stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana: il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a canzoni entrate nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960, da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla fine degli anni Cinquanta segnarono una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

