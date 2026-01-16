Musica | addio a Tony Dallara con Romantica cambiò la canzone italiana
Se ne va Tony Dallara, figura fondamentale della musica leggera italiana. Con il brano
E' stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana: il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a canzoni entrate nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960, da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla fine degli anni Cinquanta segnarono una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Morto Tony Dallara, l’urlatore della canzone italiana. Aveva 89 anni
Leggi anche: Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica"
Musica: addio a Tony Dallara, con "Romantica" cambiò la canzone italiana - E' stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti ... iltempo.it
Addio a Tony Dallara, il primo degli Urlatori - Il mondo della musica piange Tony Dallara, morto a 89 anni dopo un ricovero a Milano. ansa.it
Tony Dallara è morto. Addio al cantante di "Come prima": nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilgazzettino.it
Addio a Roberto Tieghi, organista della chiesa di Santa Maria Assunta e custode di musica e bellezza x.com
Addio a Bob Weir: il chitarrista dei Grateful Dead A 78 anni dopo una lunga lotta contro il cancro si è spenta una figura centrale nella musica della controcultura, che ha rivoluzionato il modo di intendere la rock music... - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.