Musica | addio a Tony Dallara con Romantica cambiò la canzone italiana

Da iltempo.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne va Tony Dallara, figura fondamentale della musica leggera italiana. Con il brano

E' stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana: il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a canzoni entrate nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960, da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla fine degli anni Cinquanta segnarono una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

musica addio a tony dallara con romantica cambi242 la canzone italiana

© Iltempo.it - Musica: addio a Tony Dallara, con "Romantica" cambiò la canzone italiana

Leggi anche: Morto Tony Dallara, l’urlatore della canzone italiana. Aveva 89 anni

Leggi anche: Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

musica addio tony dallaraMusica: addio a Tony Dallara, con "Romantica" cambiò la canzone italiana - E' stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti ... iltempo.it

musica addio tony dallaraAddio a Tony Dallara, il primo degli Urlatori - Il mondo della musica piange Tony Dallara, morto a 89 anni dopo un ricovero a Milano. ansa.it

musica addio tony dallaraTony Dallara è morto. Addio al cantante di "Come prima": nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.