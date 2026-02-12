Controlli a Terno d’Isola e Rogno | sequestrati cinque coltelli

I Carabinieri delle compagnie di Zogno e Clusone hanno intensificato i controlli nei comuni di Terno d’Isola e Rogno. Durante le operazioni, hanno sequestrato cinque coltelli trovati in possesso di cittadini. Le forze dell’ordine continuano a sorvegliare i quartieri per prevenire episodi di microcriminalità e garantire la sicurezza dei residenti.

Proseguono i controlli dei Carabinieri delle Compagnie di Zogno e Clusone nei comuni dell'Isola bergamasca e nelle valli Orobiche, con servizi mirati a garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di microcriminalità. Nel fine settimana i militari dell'Aliquota Radiomobile di Zogno sono intervenuti al bar del centro sportivo di Terno d'Isola, dopo diverse segnalazioni al numero di emergenza per la presenza di un uomo molesto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato un 46enne trovato in possesso di due coltelli con lama di 8 centimetri. Le armi sono state sequestrate e l'uomo denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

