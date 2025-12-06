In macchina con un machete Denunciati tre giovani per porto abusivo di armi

Avevano in automobile un machete di tipo "tropicano" con lama da mezzo metro: i Carabinieri hanno denunciato tre giovani, due italiani di 24 e 26 anni, il terzo albanese ventottenne: dovranno rispondere di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. A operare i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra che li hanno denunciati all’autorità giudiziaria dopo che li avevano fermati per un controllo alla circolazione stradale, intimando l’alt alla loro vettura. Nel corso delle conseguenti verifiche i Carabinieri hanno notato un certo nervosismo da parte dei componenti il terzetto, tanto da insospettirli e indurli ad effettuare sia la perquisizione personale dei tre che del veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In macchina con un machete. Denunciati tre giovani per porto abusivo di armi

