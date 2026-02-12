A sei mesi dall' ultimo sbarco una nave di migranti è diretta al porto di Ravenna

A sei mesi dall’ultimo sbarco, una nave con migranti si sta avvicinando al porto di Ravenna. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, ancora senza sapere quanti siano a bordo. La città si prepara ad accogliere un nuovo arrivo, mentre le autorità cercano di gestire la situazione nel rispetto delle norme.

Si tratta dell'imbarcazione della ong Solidaire: previsti due giorni abbondanti di viaggio per la nave dopo il salvataggio di migranti A quasi sei mesi di distanza dall'ultimo sbarco, avvenuto il 28 agosto, una nave con a bordo un numero ancora imprecisato di migranti è diretta verso Ravenna. Si tratta della Solidaire, imbarcazione della omonima ong, battente bandiera tedesca. La nave nella tarda mattinata di giovedì si trova al largo della costa siciliana ed è diretta proprio verso lo scalo ravennate. All'ultimo rilevamento sono previsti due giorni abbondanti di viaggio per raggiungere il porto di Ravenna, con arrivo stimato nella notte fra sabato e domenica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Nella serata di lunedì, una nave battente bandiera di San Marino, la ‘Blue Bead’, in transito nel Mar Nero, è stata colpita da un drone russo mentre lasciava il porto di Chornomorsk, diretto a Ravenna.

Il tribunale di Agrigento ha sospeso temporaneamente il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea, originariamente disposto dalla prefettura il 12 novembre.

