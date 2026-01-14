attacco sul mar nero drone russo colpisce una nave era diretta al porto di ravenna

Nella serata di lunedì, una nave battente bandiera di San Marino, la ‘Blue Bead’, in transito nel Mar Nero, è stata colpita da un drone russo mentre lasciava il porto di Chornomorsk, diretto a Ravenna. L’incidente, confermato da Kiev, evidenzia le tensioni nella regione e il coinvolgimento di operazioni militari nel contesto del conflitto in Ucraina.

Era diretta al porto di Ravenna la nave ‘Blue Bead’, battente bandiera della Repubblica di San Marino, quando nella serata di lunedì, mentre lasciava il porto ucraino di Chornomorsk, è stata raggiunta da un drone secondo Kiev di matrice russa, mentre navigava sul Mar Nero. Dalle prime informazioni fornite dalle autorità ucraine era emerso che i danni alla nave risultavano lievi, non strutturali e che non vi erano persone ferite gravemente. La Company della nave, di nazionalità greca, successivamente contattata, ha riferito che l’unità stava lasciando il corridoio portuale a luci spente, seguendo le indicazioni fornite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

