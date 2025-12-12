Migranti | Sbarco in Sicilia invece di raggiungere Livorno sospeso il fermo di 2 mesi per la nave ong Mediterranea
Il tribunale di Agrigento ha sospeso temporaneamente il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea, originariamente disposto dalla prefettura il 12 novembre. La decisione permette alla nave di proseguire le operazioni di sbarco in Sicilia invece di dirigersi a Livorno, influenzando le procedure di accoglienza e gestione dei migranti a bordo.
Nuovi sbarchi in Sicilia. Arrivati oltre 1200 migranti
Ancora uno sbarco autonomo dopo quello di ieri sera avvenuto all’interno del porto; questa mattina sulla strada che porta alla parte alta dell’isola, 41 migranti la maggior parte dei quali molto giovani, dopo avere lasciato l’imbarcazione in una caletta, sono ri - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sbarco di migranti nel sud Sardegna, arrivati in nove Vai su X
Toghe ancora di traverso: dissequestrata la nave Mediterranea di Casarini - Il tribunale di Agrigento sospende il fermo amministrativo per l'imbarcazione che recupera i migranti nel Mediterraneo. Lo riporta msn.com
Migranti, oggi il ventesimo sbarco nel porto di Civitavecchia: arrivate 26 persone tra cui 14 minori e una bimba di 6 mesi - La banchina 32 dello scalo ha visto l’arrivo della Aita Mari, ad attenderla l’ormai rodata macchina dell’accoglienza ... Scrive civonline.it