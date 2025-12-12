Migranti | Sbarco in Sicilia invece di raggiungere Livorno sospeso il fermo di 2 mesi per la nave ong Mediterranea

Livornotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Agrigento ha sospeso temporaneamente il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea, originariamente disposto dalla prefettura il 12 novembre. La decisione permette alla nave di proseguire le operazioni di sbarco in Sicilia invece di dirigersi a Livorno, influenzando le procedure di accoglienza e gestione dei migranti a bordo.

Il tribunale di Agrigento, tramite un decreto, ha sospeso il fermo amministrativo della nave Mediterranea disposto dalla prefettura il 12 novembre scorso. Si era trattato di un provvedimento particolarmente pesante: 60 giorni di detenzione amministrativa della nave e una sanzione di 10mila euro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

