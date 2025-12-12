Migranti | Sbarco in Sicilia invece di raggiungere Livorno sospeso il fermo di 2 mesi per la nave ong Mediterranea

Il tribunale di Agrigento ha sospeso temporaneamente il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea, originariamente disposto dalla prefettura il 12 novembre. La decisione permette alla nave di proseguire le operazioni di sbarco in Sicilia invece di dirigersi a Livorno, influenzando le procedure di accoglienza e gestione dei migranti a bordo.

