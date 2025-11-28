HIV Salerno prevenzione | test gratuiti e iniziative contro l’AIDS
La HIV Salerno prevenzione torna al centro dell’attenzione in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS. Arcigay Salerno “Marcella di Folco” ha presentato un programma di attività dedicato alla sensibilizzazione, alla promozione del test e alla diffusione di informazioni corrette per contrastare stigma e disinformazione. I dati epidemiologici dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano un quadro che richiede attenzione immediata. Secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, soltanto nel 2024 la Campania ha registrato 198 nuove diagnosi di HIV, posizionandosi al quarto posto nazionale dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Zon.it
