Tornano gli Hiv Test Days | ambulatori aperti e test gratuiti per la Giornata mondiale contro l' aids
In occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids, che si celebra lunedì 1 dicembre, l’Ausl Romagna rilancia l’invito a effettuare il test dell’Hiv, non solo in questi giorni ma durante tutto l’anno. L’azienda sanitaria ripropone gli ‘Hiv Test Days’, un’iniziativa che prevede l’apertura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I pipistrelli tornano a vincere con un'ottima prova di squadra Nonostante una partenza favorevole all'ostico Valdobasket, la Joint & Welding rimane compatta e si porta avanti alla fine del primo periodo, mantenendo la testa avanti per i restanti 30'. Una prov - facebook.com Vai su Facebook
HIV TEST DAYS, in Romagna giornate di prevenzione e informazione in occasione della Giornata Mondiale di lotta contro l’Aids (1 dicembre) - E’ l’invito che lancia l’Ausl Romagna in occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids (lunedì 1 dicembre) tornando a proporre ... Riporta ravennawebtv.it
Giornata Mondiale contro l’Aids: dove fare il test Hiv gratuito in provincia di Rimini - Rimini, Riccione e Novafeltria partecipano all'iniziativa di Ausl Romagna ... Si legge su altarimini.it
HIV Test Days, in Romagna giornate di prevenzione e informazione - In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, torna in Romagna l’HIV TEST DAYS, con l’apertura straordinaria degli ambulatori di ... Segnala ravennanotizie.it