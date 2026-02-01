Carnevale di Viareggio la festa della grafica

Lo scorso febbraio, a Viareggio, ho visto con i miei occhi come il Carnevale si trasforma in una grande esposizione di arte e creatività. Quando mia sorella Elisabetta allestì una mostra alla Galleria Viani dedicata alla rivista Linus, in occasione dei 150 anni della festa, ho capito quanto questa celebrazione sia molto più di semplici carri e sfilate. È un momento in cui la grafica e l’arte si incontrano, dando vita a una tradizione che unisce storia, colore e fantasia.

Quando, nel febbraio del 2023, mia sorella Elisabetta allestì alla Galleria d'Arte moderna e contemporanea «Lorenzo Viani» di Viareggio una esposizione dedicata alla rivista Linus, in occasione del 150º Carnevale, ebbi l'opportunità di avvicinarmi più a fondo ai vari aspetti della manifestazione. Tra questi, la grafica - che fino ad allora avevo considerato secondaria - si rivelò invece un elemento decisivo, capace di restituire, attraverso le immagini, la complessità culturale e simbolica del Carnevale stesso. Da questa esperienza prese avvio una riflessione più ampia sul ruolo dell'immagine nella costruzione dell'identità della festa viareggina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carnevale di Viareggio, la festa della grafica Approfondimenti su Carnevale Viareggio Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festa Questa mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa. Su la maschera | Carnevale con il Museo della grafica Il Museo della Grafica di Pisa apre le porte alle famiglie per festeggiare il Carnevale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Carnevale di Viareggio 2026 - La Presentazione dei bozzetti Ultime notizie su Carnevale Viareggio Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio: date, programma, biglietti, bozzetti. Cosa c’è da sapere; Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere; Il Carnevale di Viareggio sarà all'insegna della pace; Carnevale 2026 a Viareggio: date, programma e sfilate dei carri. Carnevale di Viareggio, la festa della graficaNon solo carri, satira e colori; ma anche creatività. Un trionfo di riviste, manifesti e maschere d'artista ... msn.com Carnevale di Viareggio 2026: tutto quello che c’è da sapere sull’evento più atteso dell’annoUno degli eventi più attesi dell’anno organizzati nella meravigliosa Toscana? Il Carnevale di Viareggio, ... msn.com VIAREGGIO ACCENDE LA FESTA. INIZIA IL CARNEVALE 2026 Domenica 1 febbraio il primo Corso Mascherato Concerto, mostre, cerimonie e feste rionali Tutti gli eventi del primo fine settimana - facebook.com facebook Viareggio, trionfa la satira al Carnevale di cartapesta x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.